Лавров кратко ответил на обвинения в организации Москвой госпереворота в Черногории

Публикации за 20.02.17

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными заявления о том, что некие «российские государственные органы» участвовали в попытке переворота в Черногории. Все новости об этом Лавров поставил в один ряд «с другими голословными обвинениями нас и нашей страны».

Как сообщает РИА Новости, министр упомянул среди таких новостей атаки «русских хакеров», вмешательства в избирательные кампании «большинства западных стран» и связи администрации президента США Дональда Трампа с российскими спецслужбами.​ «Ни одного факта по поводу этих обвинений предъявлено не было», – подчеркнул Лавров.

Напомним, сегодня специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что за попыткой предотвращенного в октябре минувшего года переворота в стране стояли некие «российские националистические структуры» и «государственные органы».

Ранее российские власти категорически опровергли свою причастность к событиям в Черногории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что по официальным линиям никаких запросов на эту тему не было, однако, безусловно, Кремль «отрицает официальную причастность к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».

В октябре 2016 года в Черногории была арестована группа из 14-ти сербов. По версии правоохранителей, они входили в некую более крупную группу (примерно 50 человек), которая готовил переворот. Организаторами попытки переворота власти Черногории назвали «русских националистов». Российская сторона тогда же заявляла, что не имеет отношения ни к каким противоправным действиям в Черногории.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.02.17

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