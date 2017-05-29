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Политика

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Публикации за 29.05.17

МИД Черногории: Москва помешала вступлению страны в НАТО

МИД Черногории: Москва помешала вступлению страны в НАТО

Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович открыто обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, Москва выступает против расширения НАТО и помешала Черногории это сделать.

«Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения», – цитирует Дармановича телерадиокомпания Черногории (RTCG). Министр подчеркнул, что российские власти в последние два-три года противостоят расширению Североатлантического альянса. «Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть», – отметил глава дипломатического ведомства.

По мнению Дармановича, российская разведка «открыто» поддерживает оппозицию в Черногории. При этом министр подчеркнул, что вступление страны в НАТО «не направлено против кого бы то ни было» и не против России.

Глава черногорского МИДа напомнил, что между Черногорией и РФ есть экономические отношения, однако Россия не является главным партнером. В частности, российские инвестиции в экономику страны Дарманович назвал неэффективными.

Ранее спецпрокурор Миливое Катнич заявлял, что некие «российские властные структуры» причастны к попытке госпереворота в Черногории, предотвращенной в октябре минувшего года. По его словам, путч организовывался с целью не допустить вступления страны в НАТО. Катнич призвал российское руководство «провести расследование в отношении этих органов».

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда назвал эти обвинения голословными. В Кремле категорически отвергли причастность к попытке госпереворота в Черногории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

Подгорица, Зоя Осколкова

Подгорица. Другие новости 29.05.17

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