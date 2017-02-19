Британская газета обвинила Россию в организации путча в Черногории / Доказательств, как обычно, нет

Публикации за 19.02.17

Российские спецслужбы причастны к организации государственного переворота в Черногории и попытке покушения на бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича. В заговоре участвовали «российские националисты», однако, как заявил анонимный источник, британские и американские разведчики нашли доказательства причастности России «на самом высоком уровне». Об этом сообщает воскресный номер газеты Sunday Telegraph.

О срыве планов путчистов в Черногории стало известно 16 октября 2016 года накануне парламентских выборов. Полицейские сообщили о задержании 20 граждан Сербии, которые, по данным правоохранителей, входили в мощную организацию, состоявшую из примерно 50 человек, якобы готовивших заговор. Прокуратура пришла к выводу, что группа собиралась при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и провозгласить победу одной из политических партий, а также организовать теракт с целью убийства премьер-министра Мило Джукановича.

В ходе расследования под стражей остались 14 человек, как сообщили черногорские СМИ, большинство из них признали свою вину, кроме бывшего командира жандармерии Сербии Братислава Дикича. Именно его и считают лидером формирования, готовившего путч.

Telegraph ссылается на источник в британском правительстве, который утверждает, что покушение на Джукановича могло быть организовано российскими спецслужбами. «Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что не было какого-нибудь процесса одобрения», – сообщает издание. Уточняется, что целью заговора было саботировать план Черногории по присоединению к НАТО.

При этом каких-либо внятных доказательств причастности России не приводится, автор лишь упоминает, что в деле якобы фигурируют шифрованные звонки, электронные сообщения и показания информированных источников, но в статье не говорится, кому они принадлежат. Более того, ранее черногорский прокурор Миливое Катнич заявлял, что в ходе официального расследования не было найдено никаких улик, которые помогли бы уличить Москву в помощи организаторам путча.

В свою очередь, российские власти категорически опровергли свою причастность к попытке покушения на Джукановича, пишут РИА «Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по официальным линиям никаких запросов на эту тему не было, однако, безусловно, Кремль «отрицает официальную причастность к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».

Лондон, Зоя Осколкова

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