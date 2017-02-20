Прокурор Черногории обвинил в попытке госпереворота некие «российские госорганы»

Публикации за 20.02.17

Некие «российские властные структуры» причастны к попытке госпереворота в Черногории, предотвращенной в октябре минувшего года. С таким сенсационным заявлением выступил сегодня прокурор Черногории Миливое Катнич, пишет британская The Guardian со ссылкой на черногорские СМИ.

По словам прокурора, речь идет о неких российских органах власти, которые якобы причастны к попытке переворота, предпринятой с целью не допустить вступления Черногории в НАТО. Катнич призвал российское руководство «провести расследование в отношении этих органов».

Как пишет «Коммерсантъ», Катнич разъяснил, что о «российском вмешательстве» стало известно из показаний фигурантов дела и данных прослушки их переговоров. Во главе заговорщиков, по данным прокурора, стоят некий гражданин России Эдуард Широков с настоящей фамилией Шишмаков. По словам Катнча, Шишмаков в 2014 году «был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата». Паспорт, утверждает прокурор, Шишмакову был ему выдан российскими органами, а сам он «является членом российских спецслужб».

Также, рассказал Катничк, один из главных заговорщиков Александр Синджелич до попытки переворота посетил Москву по приглашению Широкова-Шишмакова. Катнич утверждает, что за всеми этими событиями «стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы», а рпоссийские госорганы «сейчас проверяют, как это произошло».

Обвинительное заключение по делу о перевороте будет готово до 15 апреля. Процесс проводится в отношении 25 человек. Как напоминает «Интерфакс», ранее к пяти месяцам тюрьмы были приговорены трое сербов, которые признали организацию преступной группировки с целью проведения переворота.

На выходных британская пресса сообщила, что в организации госпереворота в Черногории подозреваются «российские спецслужбы», впрочем, не приведя никаких доказательств.

Российские власти категорически опровергли свою причастность к попытке покушения на Джукановича. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по официальным линиям никаких запросов на эту тему не было, однако, безусловно, Кремль «отрицает официальную причастность к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».

В октябре 2016 года в Черногории была арестована группа из 14-ти сербов. По версии правоохранителей, они входили в некую более крупную группу (примерно 50 человек), которая готовил переворот. Организаторами попытки переворота власти Черногории назвали «русских националистов». Российская сторона тогда же заявляла, что не имеет отношения ни к каким противоправным действиям в Черногории.

Москва, Зоя Березина

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