В Кремле сожалеют об абсурдных обвинениях из Черногории

Публикации за 20.02.17

В Кремле сожалеют о тех обвинениях, которые прозвучали в Черногории в адрес России, и указали на безответственность подобных обвинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно. Он указал ни на абсурдность происходящего.

«Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем мы опровергаем эти обвинения, в том числе, мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы или официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории», – цитирует РИА Новости заявление Пескова.

«Россия не вмешивалась, Россия не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких государств как Черногория, с которой нас, безусловно, связывают очень добрые отношения», – подчеркнул представитель Кремля. Он выразил сожаление тем, что подобные бездоказательные обвинения «звучат из уст официальных высокопоставленных представителей».

На вопрос о неких «ответных действиях» Москвы Песков ответил так: «Не знаю, какие действия вы имеете в виду. Тут я просто не понимаю, какие могут последовать действия».

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения, прозвучавшие в адрес России в Черногории, голословными, и сравнил их с бесконечными фейковыми новостями о вездесущих «русских хакерах» и «руке Кремля» в администрации президента США.

Напомним, сегодня специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что за попыткой предотвращенного в октябре минувшего года переворота в стране стояли некие «российские националистические структуры» и «государственные органы».

Ранее российские власти категорически опровергли свою причастность к событиям в Черногории и указывала, что по официальным каналам никаких запросов на эту тему не было. Кремль «отрицает официальную причастность к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», говорил Песков.

В октябре 2016 года в Черногории была арестована группа из 14-ти сербов. По версии правоохранителей, они входили в некую более крупную группу (примерно 50 человек), которая готовил переворот. Организаторами попытки переворота власти Черногории назвали «русских националистов». Российская сторона тогда же заявляла, что не имеет отношения ни к каким противоправным действиям в Черногории.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.02.17

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