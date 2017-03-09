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Публикации за 09.03.17

В Дании мальчик нашел истребитель Второй мировой со скелетом пилота (ФОТО)
Фото: CNN

В Дании мальчик нашел истребитель Второй мировой со скелетом пилота (ФОТО)

Датский подросток, выполняя школьное задание по истории, случайно нашел обломки немецкого истребителя «Мессершмитт». При более детальном осмотре среди частей самолета были обнаружены останки пилота. Историки пытаются отыскать родственников погибшего, чтобы передать личные вещи.

14-летний Даниэль Кристиансен выполнял внеклассное задание по истории на своей ферме. Школьник с помощью металлодетектора сканировал почву, в надежде найти какие-нибудь старинные предметы, но сделал куда более впечатляющее открытие. Мальчик обнаружил немецкий самолет времен Второй мировой войны, передает CNN.

Чтобы выкопать все части истребителя, отец школьника одолжил у соседей трактор и раскопал яму глубиной в восемь метров. Среди обломков самолета они обнаружили куски ткани и кости, которые, по всей видимости, принадлежали пилоту «Мессершмитта». В настоящее время на месте работают саперы, проверяя, не осталось ли в земле взрывоопасных предметов.

Историки, которые изучили находку Даниэля, предположили, что истребитель вылетел с тренировочной базы в Ольборге. Среди останков обнаружили продовольственные талоны с базы, которая находится недалеко от фермы мальчика. Специалисты установили личность пилота и сейчас пытаются отыскать родственников, чтобы передать личные вещи погибшего.

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