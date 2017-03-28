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Публикации за 28.03.17

Госдеп свалил ответственность за последние санкции на людей Обамы
Фото: «Ермак-инфо»

Госдеп свалил ответственность за последние санкции на людей Обамы

Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа. «Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс», – сказал собеседник агентства.

Напомним, 21 марта США вели санкции в отношении восьми российских компаний. Решение было продиктовано американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке среди прочих оказался «Рособоронэкспорт».

Примечательно, что в Госдепе не стали уточнять, в чем именно провинились российские компании, чтобы попасть под санкции. Комментируя решение, в «Рособоронэкспорте» отметили, что корпорация давно работает под гнетом санкций, что имеет позитивные стороны – ограничительные меры дали импульс для развития технологий и выходу на новые рынки.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями Вашингтона о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство (ИГ).

Как писал «Новый День», помимо «Рособоронэкспорта» под санкции попали: объединение «Авиаэкспорт», НПО «Конструкторское бюро машиностроения» и «Базальт», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод и Уральский тренировочный центр гражданской авиации. Ограничительные меры включают запрет на приобретение любыми ведомствами США продукции и услуг компаний, попавших в черный список, и запрет продавать им вооружения, выдавать лицензии на приобретение некоторых товаров.

Впрочем, отмечают военные эксперты, эти предприятия и учреждения не сотрудничают с США, поэтому санкции на них не повлияют.

Вашингтон, Иван Гридин

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