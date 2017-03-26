Потепления между США и Россией не будет: Вашингтон расширил санкции против российских компаний / В МИДе сочли данный шаг подрывом борьбы с ИГ

Публикации за 26.03.17

США продолжили санкционную политику в отношении России: в «черный список» попали 8 российских компаний. Вашингтон обвиняет предприятия в нарушении американского закона о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР. Суть претензий, предъявляемых российским предприятиям, в американской администрации не уточнили.

Под санкции попали «Росборонэкспорт», объединение «Авиаэкспорт», НПО «Конструкторское бюро машиностроения» и «Базальт», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод и Уральский тренировочный центр гражданской авиации. Ограничительные меры включают запрет на приобретение любыми ведомствами США продукции и услуг компаний, попавших в черный список, и запрет продавать им вооружения, выдавать лицензии на приобретение некоторых товаров.

Межу тем, отмечают военные эксперты, эти предприятия и учреждения не сотрудничают с США, поэтому санкции на них не повлияют.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые санкции в своем Facebook, заявила, что данный шаг вызывает недоумение и разочарование. «Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, – говорится в заявлении. – Однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией».

Захарова отметила, что это решение «совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории». Наоборот, указала она, данный шаг «полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США».

По мнению Захаровой, официальный Вашингтон «опять идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества». «Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает», – заключила она.

Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев счел введение США новых антироссийских санкций недружественным шагом в духе политики предыдущей администрации. Надежды на потепление между Москвой и Вашингтоном стремительно тают, отметил сенатор в комментарии «Интерфаксу».

С ним согласился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, новые санкции означают, что антироссийская линия Вашингтона после вступления Дональда Трампа в должность президента США продолжается.

«Запад действует в рамках той антироссийской линии, которую он сформировал, и эти действия означают, что линия Трампа, которая была обозначена в предвыборной период в отношении улучшения взаимоотношений с РФ, пока не реализуется», – цитирует депутата РИА «Новости».

Председатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров полагает, что расширение санкционной политики продиктовано желанием Вашингтона «подвинуть» Россию с рынка оборонной промышленности. «Дело тут не в российско-американских отношениях, Россию, попросту говоря, хотят подвинуть с этого рынка, оттеснить», – заявил сенатор (цитата по РИА «Новости»). По его словам, ограничения вряд ли нанесут ущерб российским компаниям, поскольку «у нас практически нет работы с американским рынком».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 25.03.17

В Минске разогнали акцию протеста против «налога на тунеядцев»: более 100 человек задержаны. / Миллион против «Платона». Дальнобойщики не отказались от забастовки, несмотря на уступки властей. / Меркель поведала об ошибках Евросоюза. «Это надо исправлять». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»