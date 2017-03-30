«Нужны крестьяне, лавочники»: актеров на роли русских ищут для учений НАТО / Обещают платить более 7 тысяч в день

Публикации за 30.03.17

НАТО понадобились статисты на роль русских для учений на американском полигоне в Баварии. Информация о вакансии появилась на портале berlin.de. Объявление было размещено немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, сотрудничающим с Североатлантическим альянсом и армией США.

В описании вакансии говорится, что актеры будут исполнять роль «мирного населения в кризисных регионах». Таким образом для военных предполагается создать «реалистичный сценарий учений для достижения лучшей подготовки к зарубежным миссиям», указывается в объявлении.

Претендентам обещают оплату в размере 88-120 евро в день. Статисты будут изображать фермеров, владельцев магазинов и других гражданских. Обязательным условием является знание английского и немецкого языков. Владение русским, чешским или польским языком рассматривается как преимущество. Кроме того, соискатели должны обладать стрессоустойчивостью, быть ответственными, гибкими, готовыми к большим нагрузкам и уметь работать в команде.

На каждом из актеров будет жилет с датчиками, чтобы при их помощи можно было бы подсчитать, сколько человек «пострадает» в ходе учений. Силовики, в свою очередь, будут использовать макеты автоматов и холостые патроны, сообщает «Коммерсантъ».

Для какого именно сценария учебных боевых маневров нужны «русские», не уточняется. В описании вакансии указано только, что статисты нужны к 26 апреля. Согласно информации на сайте Optronic HR Gmb, учения пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии с 28 апреля до 15 мая. На этом полигоне возведены 10 деревень из 10-30 домов. На каждую деревню ищут по 30-100 актеров. На вакансию готовы рассмотреть и иностранных граждан, если у них есть разрешение на пребывание в Германии и разрешение на работу. Статисты будут жить на территории полигона, покидать его будет запрещено. Кроме того, им будет запрещено пользоваться мобильными телефонными и другими гаджетами, а также употреблять алкоголь.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 29.03.17

Суд в Лондоне тоже оказался «агентом Кремля»: принял аргументы Москвы в деле о долге Киева. / «Назад пути нет»: Британия официально запустила процедуру выхода из ЕС. / «Про уши не забудь»: Рогозин дал совет депутату, отказавшемуся от лифтов из-за России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»