В Пентагоне оправдались за учения с «русскими» статистами / «Мы ни к чему такому не готовимся»

Публикации за 31.03.17

В Пентагоне прокомментировали учения НАТО с «русской» массовкой, которые пройдут в конце апреля в Германии. Официальный представитель совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в ФРГ Крис Брэдли заявил, что тренировка американских войск на полигоне Хоэнфельс в Баварии с использованием статистов, которые будут изображать русских, не являются этапом подготовки к каким-либо действиям.

По его словам, в учебном центре готовят военнослужащих «наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», передает РИА «Новости».

Брэдли уверяет, что подобные сценарии направлены лишь на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы к решению всего спектра проблем, с которыми они могут столкнуться в мире. Он также отметил, что американские силовики проводят учения на полигоне Хоэнфельс в Баварии с 1952 года.

Представитель армии США в Германии Ули Геллерманн также заявил, что цель учений состоит «в подготовке войск наиболее реалистичным путем». По его словам, «это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран».

Накануне сообщалось, что одно из немецких кадровых агентств Optronic HR GmbH разместило на официальном сайте города Берлина вакансию на роли русских для учений американских войск НАТО на полигоне Хоэнфельс в Баварии. Во время тренировки статисты будут изображать «мирное население в конфликтном регионе». Претендентам обещают оплату в размере 88-120 евро в день. Актеры будут играть фермеров, владельцев магазинов и других гражданских. Обязательным условием является знание английского и немецкого языков. Владение русским, чешским или польским языком расценивается как преимущество. .Набор статистов завершится 26 апреля. Учения продлятся около трех недель – с 28 апреля по 15 мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила набор НАТО «русских» статистов для учений как «опасную глупость».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.03.17

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