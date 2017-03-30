«Опасная глупость»: МИД отреагировал на набор «русских» для учений НАТО

Публикации за 30.03.17

В российском МИДе прокомментировали набор статистов на роли русских для учений НАТО в Германии.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила действия альянса как «опасную глупость», передает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщал «Новый День», одно из немецких кадровых агентств разместило на официальном сайте города Берлина вакансию на роли русских для учений американских войск НАТО на полигоне Хоэнфельс в Баварии. Во время тренировки статисты будут изображать «мирное население в кризисном регионе». Претендентам обещают оплату в размере 88-120 евро в день. Актеры будут играть фермеров, владельцев магазинов и других гражданских. Обязательным условием является знание английского и немецкого языков. Владение русским, чешским или польским языком расценивается как преимущество. .Набор статистов завершится 26 апреля. Учения продлятся около трех недель.

Москва, Светлана Петрова

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