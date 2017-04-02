Экс-советник Трампа Флинн получал деньги от российских компаний / Бывший чиновник подал подробную декларацию о доходах

Публикации за 02.04.17

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн рассказал, что, начиная с 2014 года заработал $1,3 млн, оказывая услуги технологическим компаниям, политическим группам, а также за выступления, пишет New York Times.

Издание отмечает, что первую версию финансовой отчетности он подал в управление этики и в Белый дом 11 февраля – за несколько дней до того, как ему пришлось покинуть свой пост. Тогда он не раскрыл названия компаний, для которых готовил свои публичные выступления.

По данным осведомленного источника газеты Washington Post, первая версия документа была черновой. Она должна была пройти через обычную процедуру проверки и корректировки, но этого не произошло из-за отставки Флинна. Однако чиновники потребовали закончить процедуру и уточнить все организации, которые платили за его речи.

Washington Post пишет, что среди источников его доходов названы телеканал RT, американская авиатранспортная компания, входящая в состав компании «Волга-Днепр», а также американская компания, подконтрольная «Лаборатории Касперского».

Как писал «Новый День», Флинн был вынужден уйти в отставку, после появления в прессе предположений о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком относительно снятия антироссийских санкций и влияния на выборы в США. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила $500 тыс.

Москва в свою очередь неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США, указывая на отсутствие доказательств. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.04.17

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