Экс-советник Трампа Флинн просит защиты в обмен на показания / Он готов рассказать о выборах в США и о переговорах с Москвой

Публикации за 31.03.17

Экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн предложил ФБР и членам конгресса дать показания о связях избирательного штаба главы Белого дома с Россией в обмен на защиту от уголовного преследования, сообщает Fox News.

По данным телеканала, Майкл Флинн, оказавшийся вовлеченным в скандал с переговорами с послом России в Вашингтоне относительно возможного снятия антироссийских санкций, так и не смог найти никого, кто бы согласился на его условия. Кроме того, на данный момент совершенно неизвестно, о чем именно экс-советник Трампа намеревается рассказать следователям. Тем не менее, полагают наблюдатели, тот факт, что он просит защиты, означает, что Флинн, сообщив детали, рискует оказаться в непростой ситуации.

В свою очередь Wall Street Journal пишет, что Флинн готов дать показания о «российском влиянии» на предвыборную кампанию действующего президента Дональда Трампа. После этого готовность Флинна дать показания подтвердил его адвокат Роберт Келнер. «Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства… Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования», – заявил юрист телеканалу CNN.

Напомним, в середине января стало известно, что Флинн по меньшей мере пять раз созванивался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Советник изначально отрицал этот факт, но когда правда информация нашла подтверждение, между Флинном и вице-президентом Майком Пенсом возник конфликт. В итоге Флинну пришлось покинуть пост советника, а на его место пришел отставной генерал Герберт Макмастер.

Кроме того, после подведения итогов президентских выборов в США администрация бывшего главы страны Баракак Обамы заявляла о вмешательстве России в выборный процесс, что сказалось на итогах голосования. Москва отвергает эти обвинения, называя обвинения голословными и указывает на то, что Вашингтон не предоставил ни одного доказательства.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.03.17

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