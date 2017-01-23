Спецслужбы США расследуют связь советника Трампа с Россией

Публикации за 23.01.17

ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США провели расследование в отношении Майкла Флинна. Американские спецслужбы проверяли связь советника Дональда Трампа с представителями России.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, контрразведка США пыталась установить характер контактов Флинна с Москвой. В частности, спецслужбы заинтересовали телефонные разговоры советника с послом России в США Сергеем Кисляком.

По данным американской разведки, Майкл Флинн, являвшийся одним из ключевых внешнеполитических советников республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании, созванивался с Россией 29 декабря, когда Белый дом ввел очередные санкции в отношении российских компаний и физлиц.

Ранее агентство Reuters сообщило, что речь идет о пяти телефонных разговорах. По данным источников издания, звонки состоялись после того, как Россию уведомили о новых ограничительных мерах, и до того, как Москва заявила об отказе от ответных санкций. Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор между Флинном и Кисляком

В настоящее время Флинн занимает должность советника по национальной безопасности в администрации президента Дональда Трампа. В период с 2012 по 2014 год генерал возглавлял военную разведку США.

Между тем, источники WSJ не смогли уточнить, когда именно было начато расследование в отношении Флинна, были ли найдены какие-то улики, и продолжается ли оно сейчас.

В свою очередь, Министерство иностранных дел РФ отказалось комментировать возможную связь Флинна с Россией. «Мы не комментируем ежедневные рабочие контакты нашего посольства, как и представителей МИД России с коллегами из других стран, включая США», – заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.01.17

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