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Публикации за 11.04.17

Из-за мощного взрыва в турецком Диярбакыре пострадали 10 человек (ФОТО) / ЧП случилось вблизи управления антитеррористической полиции
Фото: Reuters

Из-за мощного взрыва в турецком Диярбакыре пострадали 10 человек (ФОТО) ЧП случилось вблизи управления антитеррористической полиции

Не менее десяти человек пострадали в результате мощного взрыва в центральном районе турецкого города Диярбакыр на юго-востоке страны, сообщает телеканал NTV во вторник.

По данным турецких СМИ, мощный взрыв прогремел в центральном районе Баглар в 10:45 мск. Бомба сработала недалеко от здания управления полиции по борьбе с терроризмом. По другим данным, возможной причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона. Впрочем, полиция рассматривает все версии, в том числе теракт. Официального заявления пока нет.

Телеканал в свою очередь отмечает, что взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Само здание, по предварительным данным бвло полностью разрушено. По предварительным данным четыре человека получили ранения, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, отмечает РИА «Новости», население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с напряженной обстановкой данный регион не является туристическим. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 11.04.17

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