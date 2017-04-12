Британские парламентарии заподозрили Россию во взломе Brexit

Публикации за 12.04.17

В итоги референдума о выходе Великобритания из Евросоюза (Brexit) могли вмешаться некие иностранные государства. Такие выводы озвучила специальная парламентская комиссия, призванная выяснить причины сбоя сайта, на котором британские подданные проходили регистрацию для участия в референдуме.

Из отчета следует, что сайт был подвержен DdoS-атакам с использованием ботнетов, что якобы характерно для вмешательства других государств, заинтересованных в определенном исходе голосования. В документе при это не называются конкретные страны, однако подчеркивается, что «у России и Китая есть опыт проведения кибератак, основанных на понимании психологии масс и навыков использования отдельных личностей», пишет The Guardian.

Как напоминает «МК», 7 июня 2016 года за 100 минут до окончания регистрации сайт по Brexit был недоступен. Позднее работу ресурса продлили, по официальной версии он прекратил работу из-за большого наплыва желающих зарегистрироваться для участия в голосовании.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 12.04.17

Трамп обвинил Россию в обострении ситуации в Сирии. И назвал президента Асада животным. / Госсекретарь США прилетел в Москву с ультиматумом. / Ученые определили общего предка всего живого на Земле. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»