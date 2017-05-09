Замглавы МИД РФ: встреча с американским коллегой полезная, но напряженная

Публикации за 09.05.17

Встреча с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном оказалась полезной, хотя местами была напряженной. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Встреча прошла достаточно интенсивно, временами напряженно, но полезно. Мы, конечно, не создали какую-то новую реальность в наших отношениях, и было бы наивно предполагать, что это получится, но мы добросовестно отработали поручение руководства, обсудив в деталях, подробнейшим образом, всю двустороннюю повестку дня, которая крайне насыщенная проблемами и неразвязанными узлами», – сказал Рябков.

Дипломат также отметил, что «по некоторым вопросам, не тем, которые больше всего на слуху, имеем перспективу продвижения вперед – я бы к этим вопросам отнес некоторые аспекты деятельности транспортных компаний, отдельные элементы визового досье». «Но, к сожалению, по наиболее резонансным и важным с точки зрения общей атмосферы отношений проблемам, таким как дипломатическая недвижимость России и ее возвращение американской стороной, а также известные гуманитарные случаи, давно фигурирующие в повестке дня, – у нас нет достаточного продвижения, хотя по ним тоже был диалог», – рассказал Рябков.

Как напоминает «Интерфакс», в конце декабря в рамках санкций против РФ администрация Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов, а также закрыло доступ к двум дипломатическим «дачам» в Вашингтоне и Нью-Йорке. Замминистра отметил, что, «к сожалению, позиция прежняя: она ничем не отличается от той позиции, которую занимала администрация Обамы». «Мы обостренно ставили этот вопрос перед американской стороной. Мы будем этого (возвращения собственности – прим. ред.) добиваться, без этого вообще невозможно говорить о начале улучшения и реальном снятии раздражителей», – подчеркнул дипломат.

Впрочем, он отметил, что у сторон «есть готовность продолжать это обсуждение». «Мы исходим из того, что за этим контактом последуют другие в этом же формате, хотя четкого понимания о времени и месте продолжения этих контактов пока нет», – рассказал заместитель министра.

Дипломат также отметил, что речь не идет о каком-то новом формате в российско-американских отношениях. «Дан старт работе по двусторонним вопросам. Я не могу сказать, что это какая-то формализация рабочей группы или какой-то структуры. Нет, это консультации. И они будут продолжены. Важна не форма, а содержательная часть. Мы на ней сосредоточены, и это позитивно», – сказал Рябков.

По его словам, в Москве готовы возобновить переговоры по вопросу Украины, которые при прежней администрации США велись между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и бывшим замгоссекретаря США Викторией Нуланд. «С нашей стороны готовность к этому есть, она подтверждена на самом высоком уровне. Вопрос в том, когда и кто именно будет назначен с американской стороны в качестве партнера для диалога», – сказал он.

Напомним, на днях глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс заморозил отношения с Москвой из-за провала планов по включению Украины в свою орбиту. «Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации – эти планы провалились», – заявил министр, добавив, что «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

Москва, Иван Гридин

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