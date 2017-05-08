Лавров: натовцы обиделись из-за Украины / А страны ЕС несут убытки от санкционной войны

Публикации за 08.05.17

Североатлантический альянс заморозил отношения с Москвой из-за провала планов по включению Украины в свою орбиту. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации – эти планы провалились», – заявил министр, добавив, что «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

Глава российского МИДа пояснил, что сейчас альянс делает попытки возобновить диалог, «с огромным скрипом преодолевая сопротивление агрессивного меньшинства». Москва со своей стороны готова принимать участие в диалоге с НАТО, но только если разговор будет идти на основе равноправия, взаимного уважения интересов и поиска их баланса. «И, конечно, будем говорить по повестке дня, которая является общеприемлемой, а не по тем вопросам, которые иногда нужны НАТО больше, чем кому бы то ни было», – добавил он.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что сравнивать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, с НАТО некорректно.

«В стратегии развития ОДКБ нет никаких упоминаний о том, что какая-либо страна, какое-либо государство, какая-либо организация являются нашими противниками. Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже и всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ. Очень робко они идут на контакты, нехотя», – уточнил министр.

«Чувствуется, что им как бы зазорно признавать, что ОДКБ – это такая же международная организация, которая и признана в ООН, является наблюдателем в Генеральной ассамблее, которая признана и в ОБСЕ, регулярно участвует в заседаниях ОБСЕ. Но я думаю, что такой гонор, который свойственен натовцам, делу не помогает», – подчеркнул он.

Сергей Лавров подчеркнул, что, Москва не намерена вмешиваться во внутренние дискуссии стран ЕС об отношениях с Россией, несмотря на то, что некоторые представители Запада ставят «политизированный подход» выше экономических интересов своих стран и своих граждан. «Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим как они реально в Евросоюзе развиваются», – отметил Лавров.

Против России в Евросоюзе настроено «агрессивное меньшинство», тогда как в целом от этой «аномальной» тенденции постепенно отказываются, добавил министр.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.17

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