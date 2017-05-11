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Кремль: переговоры с США об оттепели в отношениях не свидетельствуют
Фото из официального твиттера посольства РФ в США

Кремль: переговоры с США об оттепели в отношениях не свидетельствуют

В Кремле выводы о потеплении отношений между США и Россией сочли преждевременными. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведётся разговор, и президенты говорили уже три раза по телефону. В продолжение развития этого разговора на высшем уровне – господин Тиллерсон был принят в Москве, и Лавров был принят в Вашингтоне. Это позитивное, безусловно, явление, но здесь нужно со сдержанным оптимизмом пока относиться, потому что впереди ждёт большая работа», – приводит радио «Говорит Москва» слова Пескова.

Дмитрий Песков также рассказал, что глава МИД России «безусловно» передал Трампу послание от Путина, однако в детали вдаваться не стал, пишет РБК. «Контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами», –пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал «Новый День», в среду, 10 мая, Сергей Лавров в ходе визита в США посетил Белый дом, где провел переговоры сначала с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а затем и с президентом Дональдом Трампом. Лавров стал первым чиновником российского правительства, посетившим США после инаугурации нового президента. Основной акцент на переговорах был сделан на состоянии отношений двух стран, а также на ситуации в Сирии. Трамп назвал переговоры с Лавровым «очень хорошей» встречей.

Москва – Вашингтон, Иван Гридин

Москва – Вашингтон. Другие новости 11.05.17

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