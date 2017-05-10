Все «очень-очень хорошо»: Трамп остался доволен встречей с Лавровым

Публикации за 10.05.17

Сегодня президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и остался доволен переговорами. По выражению американского лидера, он провел «очень, очень хорошую встречу», а ужасное насилие в Сирии должно прекратиться, передает Bloomberg. По словам Лаврова, он лично убедился на переговорах, что администрация Трама – «люди дела».

Твиттер российского посольства в США

Выступая на брифинге в посольстве РФ в США, Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине. «Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон», – сказал глава МИД России по итогам встреч с Трампом и Госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Лавров подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня. По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в рамках переговоров обсуждались конкретные механизмы взаимодействия, передает «Интерфакс».

Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по всей стране, которые поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования, отмечает РИА «Новости».

«Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура) возобновить женевские переговоры», – отметил Лавров.

По его словам, он убедился на переговорах, что администрация Трама – «люди дела», которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. «Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы», – сказал российский министр.

«Президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», – уточнил Лавров.

Глава МИД также уточнил, что вопрос санкций на переговорах Трампом и госсекретарем Тиллерсоном не поднимался. «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», – подчеркнул Лавров.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 10.05.17

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