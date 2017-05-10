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Публикации за 10.05.17

Госдеп США: Рассчитывать на отмену антироссийских санкций рано
Рекс Тиллерсон. Фото AP

Госдеп США: Рассчитывать на отмену антироссийских санкций рано

Вопрос об отмене американских санкций против России не актуален. «Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», – говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, который был распространен по итогам переговоров госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договоренностей», – отмечается в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Ранее сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.

«Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», – заявил Лавров.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 10.05.17

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