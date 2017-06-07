Неизвестный открыл стрельбу в парламенте Ирана и захватил заложников

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании парламента Ирана. В результате нападения пострадали, по разным данным, от двух до трех человек. Также сообщается о захвате заложников.

По данным информагентства Tasnim, нападавший открыл огонь при входе в здание парламента в Тегеране во время заседания депутатов. Ранее сообщалось о трех нападавших. В результате стрельбы были ранены двое охранников. В то же время издание Fars сообщает о трех пострадавших – бойце Стражей исламской революции и двух гражданских лицах, пришедших в парламент для встречи с депутатами. Сообщается также о захвате нескольких заложников.

Позже один из парламентариев сообщил журналистам, что стрелок попытался спрятаться в одном из близлежащих зданий, но был схвачен правоохранителями. Его личность устанавливается.

Тегеран, Ольга Панфилова

Тегеран. Другие новости 07.06.17

Казахстан и Киргизия сблизятся благодаря программе модернизации. / Путин заявил о последствиях конфликта России и США. И объяснил, зачем существует НАТО. / Ученые доказали существование гигантского океана на Марсе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»