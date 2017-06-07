В Иране смертник атаковал мавзолей Хомейни, есть жертвы

В Иране произошел еще один инцидент со стрельбой. Местные СМИ сообщили о перестрелке внутри мавзолея аятоллы Хомейни, расположенном на кладбище Бешехте-Захра к югу от Тегерана. По предварительным данным, вооруженный мужчина ранил несколько человек, после чего устроил самоподрыв. В результате нападения, по данным агентства Mehr, один человек погиб, еще 5 ранены.

Ранее сегодня неизвестные отрыли огонь в здании иранского парламента. По уточненным данным, стрельбу устроили 4 мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и пистолетом. Нападавшие взяли несколько человек в заложники. Также сообщается, что один из стрелков задержан, но официального подтверждения этой информации пока не поступало. В результате перестрелки два человека ранены, один из них – сотрудник службы охраны, еще один человек погиб, сообщает «Коммерсантъ». Прибывшие на место силовики заблокировали нападавших в здании парламента.

Тегеран, Ольга Панфилова

Тегеран. Другие новости 07.06.17

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