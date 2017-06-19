В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей, выходящих из мечети Один человек погиб, восемь ранены

На севере Лондона фургон врезался в людей, которые выходили из мечети. Затем из автомобиля выскочили люди, по словам очевидцев, одного из нападавших удалось задержать, двое скрылись. В результате происшествия один человек погиб, восемь получили различные ранения. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся терактом.

Инцидент произошел возле парка Finsbury на улице Seven Sisters Road. После полуночи по местному времени фургон съехал с дороги и направился в сторону пешеходов, которые только что вышли из мечети. По словам очевидца, автомобиль врезался в людей, два человека остались лежать на асфальте, еще около десяти человек сидели, некоторые держались за головы, передает телеканал Sky News.

По некоторым данным, из фургона выпрыгнули три человека и пытались угрожать прохожим холодным оружием, сообщает газета Evening Standard. Одного из них толпе удалось повалить на землю и позже передать полиции, двое злоумышленников скрылись. 48-летний мужчина, участвовавший в нападении, в настоящее время находится под наблюдением медиков, которые оценят его психическое здоровье.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, экстренные и аварийные службы. По официальным данным, один человек погиб, восемь пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Движение по улице Seven Sisters Road перекрыто. Также там находится несколько машин скорой помощи. Очевидцы передают в Twitter, что на месте работает вооруженная полиция.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим и их семьям, а также назвала случившееся терактом. «Полиция подтвердила, что происшествие будет расследоваться как террористическая атака. Я проведу сегодня утром экстренное совещание», – отметила Мэй.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 18.06.17

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