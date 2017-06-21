У смертника на вокзале в Брюсселе была мощная бомба, но сработала не по плану

Бомба, которая была у террориста на железнодорожном вокзале Брюсселя, должна была привести к тяжким последствиям, но сработала не так, как планировал смертник. Об этом заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон в эфире телеканала RTBF. Министр добавил, что худшего удалось избежать.

Ямбон также сообщил, что личность исполнителя теракта установлена. По его словам, смертник был известен полицейским за совершенные им уголовные преступления. Министр отказался раскрыть его имя: «Называть имя пока преждевременно».

По информации местных СМИ, террористу по имени Усама было 37 лет, он проживал в коммуне Моленбек. Сейчас полиция проводит обыски на бульваре Луис Меттуи в коммуне Моленбек.

Во вторник около 20:30 по местному времени на центральном вокзале Брюсселя военный патруль заметил подозрительного мужчину. Военнослужащие застрелили преступника, но перед этим он успел привести в действие взрывное устройство в поясе смертника, выкрикивая «Аллах Акбар». Прогремел взрыв малой мощности, в результате которого никто не пострадал. Место инцидента заволокло дымом, началась паника. Однако полиция и сотрудники вокзала быстро взяли ситуацию под контроль. После взрыва были эвакуированы все находившиеся в здании вокзала. Федеральная прокуратура Бельгии расследует инцидент как теракт.

Брюссель, Светлана Петрова

Брюссель. Другие новости 21.06.17

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