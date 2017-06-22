США потратили 94 млн долларов на ненужную форму для афганских солдат

Пентагон потратил 94 млн долларов на форму для Вооруженных сил Афганистана, которая, как оказалось, не подходит для ландшафта страны. К такому выводу пришли в комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которая ведет контроль за средствами, выделенными на восстановление Афганистана.

По решению экс-главы Минобороны Афганистана Абдулы Рахима Вардака США оплатили форму для афганских солдат с лесным камуфляжем. Расцветка выбиралась, исходя из личных предпочтений министра. Однако в стране на леса приходится только 2% территории. На большей части Афганистана располагаются каменистые пустыни, сухие степи и горы, передает Newsweek.

«В 2007 году сотрудники Минобороны заявили, что просмотрели веб-сайт HyperStealth, а министру обороны понравилось то, что он увидел там. Ему понравилась расцветка под лесную местность и городской ландшафт», – отметили в SIGAR.

Ситуация осложнилась тем, что расцветка военной формы была запатентована, а значит, стоила значительно дороже. В результате закупка неподходящего камуфляжа привела к увеличению общих расходов Пентагона на 26-28 млн долларов. В общей сложности с 2008 по 2017 года США потратили на форму около 93,81 млн долларов.

Согласно договору между НАТО и Афганистаном в стране находятся около 12 тысяч солдат и офицеров, которые обучают и консультируют афганских силовиков.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 22.06.17

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