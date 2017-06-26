В США автомобиль влетел в бассейн с детьми, восемь человек пострадали

В американском штате Калифорния в результате ДТП автомобиль въехал в гостиничный бассейн, в котором в это время находились дети. В результате аварии различные травмы получили восемь человек.

ДТП произошло в городе Сан-Педро в 19:30 (9:30 МСК), передает телеканал ABC7. Водитель легковушки не справился с управлением и пробил кирпичную стену, автомобиль упал в бассейн, в котором в это время плескались детки в возрасте от шести до десяти лет.

Сообщается, что несовершеннолетние не получили значительных травм. Однако обломки стены ранили восемь человек, одному из них потребовалась госпитализация.

Водитель в результате аварии выжил. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, в частности, мужчину, управлявшего автомобилем, проверяют на наличие в крови алкоголя и наркотических веществ.

Сан-Педро, Зоя Осколкова

Сан-Педро. Другие новости 26.06.17

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