Экзотические птицы терроризируют жителей Испании

Мадрид заполонили попугаи-монахи. Местные жители жалуются на нескончаемый гвалт и загаженные экскрементами улицы. Экзотические птицы истребляют голубей и воробьев и бесконтрольно размножаются.

Попугаи-монахи были завезены в Испанию около 30 лет назад. Местный климат и обилие пищи привели к разрастанию популяции этих птиц. Горожане обратились к местным властям с требованием усмирить пернатых, пишет РИА «Новости».

По словам местных жителей, попугаи издают очень громкие звуки, не дают спокойно спать. Специалисты отлавливают птиц и разрушают их гнезда, однако видимого эффекта борьба с «пернатыми паразитами» не дает.

Мэрия столицы Испании разрабатывает экстренные меры по избавлению от «колонизаторов». В частности, взрослых особей отловят и изолируют, а невылупившееся потомство уничтожат.

Попугаи-монахи живут 20-30 лет и выводят в год три-четыре птенца. В настоящее время они обитают почти во всех крупных городах Испании. Власти опасаются, что увеличение численности птиц может угрожать урожаю сельскохозяйственных культур.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 04.07.17

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