В Сирии уничтожили британскую террористку Белую вдову

Британка Салли Джонс, сбежавшая в Сирию и вступившая в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), убита в результате удара американского беспилотника, сообщает The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По сведениям издания, 50-летняя Джонс по прозвищу Белая вдова была убита в июне неподалеку от границы Сирии и Ирака. Экстремистка бежала из Ракки и направлялась к границе с Ираком. Отмечается, что вместе с Белой вдовой был убит ее 12-летний сын Джонатан, которого она вывезла из Великобритании. Подросток участвовал в съемках пропагандистских видео.

По данным газеты The Sun, о смерти британской террористки ЦРУ проинформировала Лондон еще в июне, но обе страны не стали об этом сообщать из-за того, что вместе с ней был убит несовершеннолетний сын. В то же время, по данным издания, спецслужбы не могут на 100% подтвердить эти данные, поскольку провести ДНК-экспертизу останков не представляется возможным.

Экс-участница британской панк-группы Krunch, мать двух детей Джонс, проживавшая в графстве Кент, уехала в Сирию в 2013 году вместе со своим мужем, хакером из Бирмингема Джинаидом Хусейном, решившим присоединиться к ИГ (запрещена в России). Он был убит еще в 2015 году во время американской атаки коптером.

В Сирии британка занималась вербовкой новых сторонников в ряды террористической организации и их тренировкой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.17

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