США выделят 4,6 млрд долларов на противодействие «агрессии России» в Европе

Американские конгрессмены согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год. Документ предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на «противодействие» России в Европе. Он опубликован на сайте комитета по вооруженным силам сената США.

В частности, Киеву предполагается выделить 350 млн долларов военной помощи. Эти средства могут быть выделены в рамках так называемой «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», предусматривающей поставки «летальных оборонительных вооружений». Кроме того, на цели отражения «российской агрессии» 100 млн долларов получат Литва, Латвия и Эстония.

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что принятый сенатом законопроект предусматривает поставки Киеву «летальных вооружений оборонного характера».

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – заявил Порошенко, добавив, что раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.

Ранее также появилась информация, что США рассматривают возможность предоставления вооруженным силам Украины переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 50 млн долларов, напоминает РИА «Новости».

По мнению депутата Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, председателя комитета по бюджету, финансам и экономической политике ДНР Марины Жейновой, США могут поставить Украине списанное оружие по цене нового. «Все, на что остается рассчитывать бойцам «АТО», – это очередное списанное оружие по цене нового. США таким образом убивают двух зайцев – и не расходуют средства на утилизацию, и выступают в роли «защитника слабых», – сказала она.

Противостояние «агрессивному поведению России» является для Вашингтона «приоритетом номер два» после противодействия КНДР, ранее заявил глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас на слушаниях в конгрессе США.

Президент Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это «разговор в пользу бедных». Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.11.17

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