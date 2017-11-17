США направят на оборону и «сдерживание агрессии РФ» почти 700 млрд долларов

Сенат США вслед утвердил по упрощенной процедуре бюджет на оборонные нужды страны на 2018 год. Объем финансирования составит 692 млрд долларов, 4,6 млрд из которых пойдут на поддержку союзников американцев в Европе в вопросах сдерживания «российской агрессии». Документ направлен на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Кроме того, сенаторы пролонгировали запрет на сотрудничество с Министерством обороны РФ и обязали Трампа сообщить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии. Конгрессмены также намереваются обязать главу государства сообщать о российских чиновниках, нарушивших Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы вводить в отношении них санкции.

Стоит отметить, что в американском оборонном бюджете также заложено 58 млн долларов на создание новой ракеты наземного базирования, которая бы не нарушала ДРСМД. Это происходит на фоне постоянных взаимных обвинений США и Россия о нарушении договора о РСМД. Помимо этого от президента США потребовали подготовить новый пакет санкций в отношении РФ, если та нарушит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако конгрессмены не стали пояснять, нарушает ли, по их мнению , Россия этот договор или нет.

США также намерены выделить 350 млн долларов на военную помощь Украине, при условии, что половина этих денег Киев получит только после реформ в военной сфере, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.11.17

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