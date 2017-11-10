Постпред РФ при НАТО: Альянс развивается по слепкам холодной войны

Главной задачей НАТО является противостояние с Россией, а новые структуры военного командования Альянса создаются по слепкам времен холодной войны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко по итогам встречи министров обороны НАТО, в ходе которой было принято решение создать два новых штаба.

Один из них будет обеспечивать безопасность морских путей между США и Европой в Северной Атлантике. Другой – координировать переброски сил и средств на территории Европы. К подобным мерам участники Альянса прибегают впервые после окончания холодной войны. Организация, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «продолжает адаптироваться к реалиям XXI века с целью поддержания безопасности людей в более сложном мире».

«Наша командная структура является основой альянса. Она эволюционировала в течение десятилетий, подстраиваясь под изменяющиеся условия безопасности. И она должна продолжать свое развитие, чтобы оставаться прочной, гибкой и полностью соответствовать стоящим перед ней задачам», – заявил Столтенберг, добавив, что в ближайшем будущем число командных центров НАТО в Европе увеличится с семи до девяти.

«Сегодня министры обороны согласовали рамочную схему новой адаптированной командной структуры НАТО, которая станет основой для нашей дальнейшей работы», – отметил генсек. По его словам, она будет включать в себя «командование по Атлантике, чтобы морские пути и линии коммуникации между Европой и Северной Америкой оставались свободными и безопасными», а также «новое командование для улучшения передвижения вооруженных сил по Европе».

Постпред России Грушко отметил, что последствия этих шагов будут зависеть от того, какой окончательный вид примут решения по итогам заседания министров обороны в феврале 2018 года, передает РИА «Новости». Грушко считает, что Североатлантическое командование является слепком того командования, которое существовало до 2002 года и отвечало за переброску американских сил с территории США в Европу, занималось организацией противолодочной борьбы.

Как писал «Новый День», днем ранее американские конгрессмены согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год. Документ предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на «противодействие» России в Европе. Противостояние «агрессивному поведению России» является для Вашингтона «приоритетом номер два» после противодействия КНДР, заявил глава командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас на слушаниях в конгрессе США.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях в адрес РФ в агрессивном поведении, заметил, что все это «разговор в пользу бедных». Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.17

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