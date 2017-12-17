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Вторник, 19 декабря 2017, 19:43 мск

В мире

В Пакистане смертник устроил взрыв в христианской церкви, пятеро погибли

Фото: Daily Mail

Террористы-смертники напали на христианскую церковь в Пакистане во время службы. Пять человек погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел в церкви Бетеля в городе Кветта, передает агентство Reuters. В момент взрыва в храме проходила служба, в помещении находились около 400 человек. Так как христианская церковь часто становится целью атак исламистов, по воскресеньям ее охраняют силовики.

Сообщается, что террористов было двое, они открыли огонь и пытались проникнуть в здание, на них были жилеты, начиненные взрывчаткой. Одного из злоумышленников удалось ликвидировать на подходе, второй все же прорвался в церковь и подорвал себя, когда его ранили.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Исламабад, Зоя Осколкова

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