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Четверг, 18 января 2018, 09:57 мск

В мире

Взрыв метеорита и последовавшее землетрясение перепугали американцев

Фото: скриншот с видео

В небе над американским штатом Мичиган взорвался метеорит. Это произошло в окрестностях Детройта. По оценкам экспертов, мощность взрыва составила порядка 100 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в управлении метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле.

В NASA уточнили, что траекторию падения космического тела удалось определить по наблюдениям очевидцев. «Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью – всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела – минимум 0,91 метра в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части», – говорится в сообщении американского космического ведомства в Facebook.

Ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук рассказал, что взрыв метеора был сопоставим по мощности с детонацией двух вагонов взрывчатки. Это вызвало большой переполох среди местных жителей. За взрывом последовала ударная волна и гром, что испугало многих. Кроме того, несмотря на взрыв, метеорит не разрушился полностью. Крупный осколок достиг поверхности нашей планет, а удар вызвал землетрясение магнитудой 2 балла. «Обычно огненные шары осыпаются на землю в виде метеоритов, когда ударная волна достигает поверхности, то немного сотрясает почву», – сказал Кук.

Вашингтон, Иван Гридин

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