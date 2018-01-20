В Вашингтоне закончились деньги: правительство США остановило работу из-за недостатка финансирования

С сегодняшнего дня федеральные ведомства США приостановили деятельность в связи с тем, что полноценный бюджет так и не был принят. Вину за закрытие американских ведомств возложили на демократов, выступивших против нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений. В свою очередь эксперты отмечают, что данная ситуация не приведет к действительной остановке работы правительства, а представляет собой «игру на нервах».

Законопроект, по которому выделялись средства на деятельность госструктур, завершил свое действие в ночь на 20 января. Чтобы в силу вступил новый документ, он должен был набрать 60 голосов. Дело в том, что представители Демократической партии выступали за то, чтобы в резолюцию вошли меры по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США в несовершеннолетнем возрасте. Республиканцы, которые выступали за принятие законопроекта, располагали лишь 50 голосами, а демократы документ отвергли, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала действия сенаторов-демократов поведением «обструкционистов-неудачников, а не законодателей». Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл заявил, что демократы приняли «циничное решение, забыв о миллионах американцев в угоду безответственных политических выгод».

Дональд Трамп из-за таких потрясений даже отменил поездку на принадлежащий ему курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, пишет «Газета.ру». Там глава государства со своей супругой собирался отпраздновать год своего президентства.

Впрочем, эксперты не считают сложившуюся ситуацию из ряда вон выходящей. «Это вопрос чисто политической игры на нервах. Эта ситуация специально взвинчивается, потому что Трамп в который раз пытается взять верх в решении бюджетных проблем, – говорит ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. – Для него сейчас это очень важно, потому что Америка вступила в 2018 год, не имея утвержденного бюджета, поэтому федеральное правительство финансируется по временным схемам. Они, по существу, продолжают финансирование, которое было заложено в 2017 году. Система идет на автопилоте. Если это продолжать, то смены приоритетов, которую бы хотела видеть эта администрация: увеличения военных расходов и сокращения социальных – не произойдет». Если вопрос о финансировании потребует немедленного решения, оно будет принято очень быстро, уверен аналитик.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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