Во время атаки террористов в Кабуле погиб украинец

В столице Афганистана спецслужбы ликвидировали боевиков, захвативших отель Intercontinental. По предварительным данным, в результате атаки погибли пять человек, в том числе гражданин Украины.

Нападение произошло накануне вечером, к утру афганские силовики уничтожили троих террористов. Кроме того, погиб афганский генконсул Абдулла Вахид Поян, а также гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», – написал Кирилич.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Террористы напали в тот момент, когда в гостинице проходили две свадьбы, а также конференция, посвященная информационным технологиям, передает «Интерфакс».

По данным афганских правоохранителей, пострадали шесть человек. Спасти удалось 126 человек, в том числе более 40 иностранцев. Однако местные телеканалы сообщают, что раненых было около 35 человек.

Кабул, Служба информации РИА «Новый День»

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