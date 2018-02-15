Бывший ученик устроил стрельбу в школе Флориды: 17 человек погибли, 16 ранены

В городе Паркленд штата Флорида 18-летний Николас Круз открыл стрельбу в здании школы Marjory Stoneman Douglas. В результате 17 человек погибли, 16 получили различные ранения. Сам стрелок также был легко ранен. В настоящее время он находится под арестом, правоохранители пытаются выяснить мотивы атаки.

По данным телеканала CNN, нападение произошло в 14.30 (22:30 мск) 14 февраля. Круз ворвался в школу и включил пожарную сигнализацию, чтобы посеять панику и создать столпотворение. Злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. Очевидцы отмечают, что нападающий надел противогаз, у него также были дымовые шашки.

Ученики и преподаватели, пытаясь спасти свои жизни, прятались под партами в классных комнатах, пока Круз ходил по коридорам учебного заведения и расстреливал всех, кто попадался ему на пути.

По предварительным данным, погибли 17 человек: 12 были убиты в школе, двое – у здания школы, один – на улице, и двое умерли в больнице. Среди погибших есть как несовершеннолетние, так и взрослые. Не менее 16 человек получили различные ранения, пятеро из них находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Сам стрелок также был ранен и госпитализирован. Как сообщает телеканал NBC News, в данный момент Круза выписали из клиники, конвоировали в отделение полиции, где его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и начали допрашивать. Известно, что нападавший ранее учился в этой школе, но был исключен за нарушение дисциплины.

Дональд Трамп прокомментировал случившееся в своем микроблоге: «Мои молитвы и мои соболезнования родственникам жертв ужасной трагедии во Флориде. Ни один ребенок, учитель и любой другой человек не должен ощущать себя под угрозой в американских школах».

Российские дипломаты выразили свои соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Паркленд, Служба информации РИА «Новый День»

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