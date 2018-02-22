Для борьбы со стрельбой в школах Трамп предложил вооружить учителей

Президент США Дональд Трамп предложил радикальное решение, чтобы избежать массовых расстрелов в учебных заведениях. Предотвратить трагедии, по мнению американского лидера, смогут учителя, вооруженные огнестрельным оружием.

Свою идею Трамп озвучил на встрече с учениками и преподавателями школы во Флориде, где на прошлой неделе бывший учащийся устроил массовый расстрел, пишет Reuters. Тогда погибли 17 человек, 16 получили различные ранения. Позже стало известно, что стрелок давно увлекался оружием, а школьники подозревали, что он может совершить нечто подобное.

«Если бы в вашей школе был учитель, который бы умело обращался с огнестрельным оружием, он мог бы предотвратить атаку», – сказал президент. Впрочем, Трамп тут же добавил, что это предложение может быть спорным.

Кроме того, глава государства заявил, что выступает против действующего запрета на ношение оружия в зонах вокруг образовательных учреждений. Такие территории, по мнению американского лидера, привлекают злоумышленников.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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