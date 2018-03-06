В школах Флориды учителям разрешили носить оружие

Сенаторы американского штата Флорида одобрили пакет законопроектов, направленных на предотвращение стрельбы в школах. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

20 сенаторов верхней палаты законодательной ассамблеи высказались за ужесточение правил, 18 – против. Согласно поправкам возрастной ценз при покупке вооружений штурмового образца будет повышен с 18 до 21 года. Кроме того, вводится запрет на торговлю устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия.

В школах новая норма позволяет увеличить число охранников. Также некоторым учителям разрешено иметь при себе оружие.

В конце февраля президент США Дональд Трамп предложил радикальное решение, чтобы избежать стрельбы в учебных заведениях. Предотвратить трагедии, по мнению американского лидера, смогут учителя, вооруженные огнестрельным оружием. Свою идею Трамп озвучил на встрече с учениками и преподавателями школы во Флориде, где за неделю до этого бывший учащийся устроил массовый расстрел. Тогда погибли 17 человек, 16 получили различные ранения.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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