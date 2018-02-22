Постпред РФ в ООН ткнул США носом в «элементарные дипломатические приличия»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился с просьбой к коллеге из США Никки Хейли не называть российские власти путинским режимом. «Хочу напомнить постпреду Хейли – в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном уставу организации.

Это высказывание стало ответом дипломата на слова Хейли о незаконности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана. «Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына – прим. ред.), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот», – заявила постпред.

Она также заявила, что Северная Корея продолжает развивать ядерную программу, угрожая соседним государствам, а Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Россия же, по ее словам, обостряет обстановку на востоке Украины. Кроме того, она заявила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение».

Как отмечает РИА «Новости», Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 22.02.18

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