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Среда, 28 февраля 2018, 10:24 мск

В мире

11 американских военных отравились после вскрытия подозрительного письма

В США на военной базе в округе Арлингтон произошло ЧП. 11 человек почувствовали недомогание после того, как вскрыли подозрительное письмо. Трое пострадавших госпитализированы.

Об инциденте сообщили местные спасатели. «Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании (базы)», – гласит сообщение в твиттере.

Трое военных пожаловались медикам на ощущение жжения кожи лица и рук, у одного из пострадавших пошла носом кровь. Отмечается, что три человека доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время к расследованию происшествия подключились сотрудники ФБР. Здание, где произошел инцидент, эвакуировали.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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