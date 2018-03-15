Париж вслед за Лондоном готовит санкции против России

Франция в ближайшее время объявит меры против России из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Рейтер.

Ранее сегодня французский лидер заявил, что Париж разделяет мнение Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. В заявлении Елисейского дворца говорится, что Лондон подробно информирует Францию о собранных британскими сыщиками доказательствах и уликах, указывающих на «ответственность России в этой атаке». «Франция согласна с выводом Великобритании в том, что другого убедительного объяснения произошедшему нет», – подчеркивается в коммюнике.

Также отмечается, что Макрон сегодня утром провел телефонные переговоры с главой британским премьер-министром Терезой Мэй по «делу Скрипаля» и выразил солидарность с Великобританией в ситуации с инцидентом в Солсбери. В заявлении подчеркивается, что Макрон и Мэй указали на важность европейского и трансатлантического единства для ответа на покушение на российского перебежчика.

Ранее сообщалось, что Париж не готов высказать свою окончательную позицию по «делу Скрипаля» и намерен дождаться доказательств Лондона. Об этом, в частности, сообщал пресс-секретарь Макрона Бенжамина Гриво, чьи слова приводила британская The Times.

Как сообщал «Новый День», 14 марта Тереза Мэй, ранее обвинившая России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг. Он пообещал, что это произойдет скоро. Лавров назвал обвинения Лондона в адрес России в связи с «делом Скрипаля» хамскими и голословными.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции инцидент сочли попыткой убийства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почти сразу заявила, что к преступлению причастна российская сторона, при этом никаких доказательств предоставлено не было.

Париж, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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