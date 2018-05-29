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Вторник, 29 мая 2018, 15:19 мск

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В Бельгии террорист с криком «Аллах акбар!» расстрелял полицейских

Фото: rtbf.be

В бельгийском Льеже полицейские неизвестного мужчину, застрелившего двух правоохранителей и прохожего в центре города сегодня утром. Нападавший кричал «Аллах акбар!», сообщают бельгийские СМИ. Полиция рассматривает в качестве основном версию теракта.

По информации телеканала RTBF, около 10:30 по местному времени неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре Аврой, затем взял женщину в заложники и спрятался в расположенном неподалеку лицее. Перед нападением стрелок прокричал «Аллах акбар». Впоследствии преступник был застрелен бойцами спецподразделения полиции.

Жертвами атаки стали двое полицейский и водитель автомобиля, который проезжал мимо. Еще двое правоохранителей получили ранения. Заложница не пострадала, как и ученики лицея.

Полиция рассматривает в качестве приоритетной версию о теракте. Район нападения на стражей правопорядка оцеплен.

Льеж, служба информации РИА «Новый День»

Льеж. Другие новости 29.05.18

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