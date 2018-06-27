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Среда, 27 июня 2018, 10:53 мск

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Французские мясники просят защитить их от агрессивных веганов

Ассоциация мясников Франции обратилась к правительству с просьбой защитить ее представителей от атак агрессивных веганов. Активисты регулярно нападают на мясные лавки, забрасывая их камнями и поливая красной жидкостью.

В ассоциацию мясников входят около 18 тысяч бизнесменов, торгующих мясом. Глава организации Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо французским властям, в частности, министру внутренних дел Жерару Коллому, передает ВВС.

По словам Гиара, веганы хотят посеять страх и уничтожить целую ветвь французской культуры потребления мяса. Они крушат мясные лавки, разрисовывают их граффити и используют другие методы, чтобы навязать свое мнение.

В то же время согласно данным последних опросов во Франции только 3% населения отказались от пищи животного происхождения.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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