Страсти накаляются: Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для нефти

Намерения США восстановить нефтяное эмбарго в отношении Ирана рискует натолкнуться на жесткий ответ исламской республики. Тегеран заявил о намерении перекрыть Ормузский пролив, через который ведутся значительные поставки нефти из ближневосточных арабских государств. Эксперты считают, что такой сценарий развития событий приведет к тому, что может обернуться глобальным энергетическим кризисом, а стоимость «черного золота» превысит отметку $100 за баррель.

Согласно самым смелым прогнозам, цены на нефть могут взлететь до $400 за баррель. Через Ормузский пролив транспортируется нефть из Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и большая часть из Саудовской Аравии и Ирака. Речь идет о поставках до 30% от общего мирового объема «черного золота». При этом значимых альтернативных путей нет.

«Перекрытие Ормузского пролива приведет к мировому энергетическому кризису и неконтролируемому росту цен на нефть. Тут можно называть любую цифру – и 200 долларов за баррель, и 400 долларов за баррель. Но это почти невероятно, фактически это станет объявлением «войны» со стороны Ирана, причем как всем странам, экспортирующим нефть через пролив, так и всем основным импортерам, то есть и США, и Европе, и Китаю», – считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, слова которого цитирует «Прайм».

Между тем эксперт скептически оценил возможности реальной блокады пролива. Подобные заявления Иран делает периодически, как это было в 2012 году после введения эмбарго со стороны Европы. «Но реальная блокада пролива была бы для Ирана «самоубийством», – сказал Тарнуков.

Стоит отметить, что мировые биржи, торгующие нефтью, практически не отреагировали на угрозы Ирана. В настоящее время стоимость «черного золота» марки Brent на торгах в Лондоне продолжает колебаться вблизи отметки $78 за баррель. На нью-йоркской бирже американская нефть марки WTI продается по $73,16 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

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