Сенатор США пообещал новые антироссийские санкции до начала ноября

Конгрессмены США, как ожидается, одобрят новый пакет антироссийских санкций еще до запланированных на ноябрь промежуточных выборов на территории Америки. Такое заявление сделал глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер. «Я уверен, что мы одобрим что-то в течение ближайшей пары месяцев», – приводит его слова агентство Bloomberg.

Он отметил, что, если эти санкции каким-то образом будут увязываться с промежуточными выборами в США, «то, вероятно, нам нужно сделать это до первого вторника ноября (когда состоится голосование – прим. ред.)». Крокер добавил, что возглавляемый им комитет занимается изучением того, каковыми могут быть последствия антироссийских санкций для экономики США для того, чтобы максимально правильно сформулировать ограничительные меры, которые могут коснуться российского госдолга и других сфер, передает РБК.

На сегодняшний день конгресс США занят рассмотрением многочисленных предложений о введении дополнительных санкций в отношении России. В частности, речь идет о предложении по автоматическому введению ограничительных мер в случае попытки России повлиять на результаты промежуточных выборов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.07.18

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