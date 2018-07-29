Кризис западной демократии: во всём оказались виноваты соцсети

Депутаты британского парламента пришли к неожиданному выводу: «кризис демократии» в западных странах, в том числе в Британии, спровоцировали социальные сети и фальшивые новости, борьться с которыми практически невозможно.

«Мы столкнулись не меньше чем с кризисом нашей демократии», – заявил глава комитета по культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз, слова которого приводит РБК со ссылкой на Bloomberg.

Представляя предварительные результаты расследования о влиянии фальшивых новостей на выборы, Коллинз отметил, что технологические гиганты в лице Facebook, Twitter и других соцмедиа «систематически манипулируют» данными своих пользователей, чтобы показывать им тот или иной контент без их согласия, и открывают путь таким явлениям, как «кампании по дезинформации» и «сообщения, разжигающие ненависть».

В этой связи парламентский комитет предложил обложить крупные технологические компании дополнительными налогами, из которых будет финансироваться работа британского регулятора данных (Управление уполномоченного по информационным системам, ICO), а также обязать их провести аудит поддельных аккаунтов и разработать новые меры для того, чтобы они могли эффективно бороться с появлением новых анонимных профилей.

Кроме того, комитет рекомендует правительству убедиться, что данные граждан Великобритании не могут использоваться, обрабатываться или храниться за пределами страны, повысить штрафы для компаний за нарушение существующих законов, а также открыть расследование против компании, открытой бывшими сотрудниками Cambridge Analytica, – Emerdata Ltd.

В начале июня в Великобритании оштрафовали компанию Facebook на максимально предусмотренную законом сумму в £500 тысяч из-за скандала с Cambridge Analytica. Эта консалтинговая компания собирала личные данные пользователей соцсети, а затем использовала их для составления политических портретов избирателей. Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа, а также организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС.

Facebook обвинили в том, что соцсеть не защищает данные пользователей и недостаточно прозрачно рассказывает о том, какой информацией она делится с третьими лицами. На фоне этого скандала Cambridge Analytica в начале мая закрылась: компания разорилась из-за судебных исков и потери клиентов.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 27.07.18

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