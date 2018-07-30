Американский сенатор потребовал новых санкций: действующие «не работают»

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США необходимо ввести новые антироссийские санкции, так как принятые и действующие сегодня, не работают, сообщает Fox News. Кроме того, он подчеркнул, что Россия якобы «пытается» оказать влияние на избирательный процесс в США. По словам Грэма, президент США Дональд Трамп «жестко» относится к России, но ему следует усилить санкции против Москвы.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе конгрессмены США заявили о намерении одобрить новый пакет антироссийских санкций еще до запланированных на ноябрь промежуточных выборов на территории Америки. Такое заявление сделал глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер. «Я уверен, что мы одобрим что-то в течение ближайшей пары месяцев», – заявил сенатор.

Крокер добавил, что возглавляемый им комитет занимается изучением того, каковыми могут быть последствия антироссийских санкций для экономики США для того, чтобы максимально правильно сформулировать ограничительные меры, которые могут коснуться российского госдолга и других сфер, передает РБК.

На сегодняшний день конгресс США занят рассмотрением многочисленных предложений о введении дополнительных санкций в отношении России. В частности, речь идет о предложении по автоматическому введению ограничительных мер в случае попытки России повлиять на результаты промежуточных выборов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.07.18

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