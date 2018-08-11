МИД: Россия готовит США жесткий ответ на новые санкции

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на санкции США. «Сейчас эти ответные меры прорабатываются», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что Москва была вынуждена пойти на такой шаг вместо того, чтобы работать над способами улучшения двусторонних отношений и вытаскивания их из «тупика».

По словам Захаровой, США вводят новые санкции против России ввиду потери ресурсов для дальнейшего развития и выхода из кризисов. Официальный представитель МИД также указала на то, что Вашингтон востребован в политической, финансовой и экономической экспансии.

Как писал «Новый День», поводом для введения новых санкций в отношении России стало якобы имевшее место отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 («Новичок») причастна Россия. Москва это отрицает, а каких-либо доказательств страны Запада предоставить не смогли. Кроме того, спецслужбы Великобритании уничтожили все вещественные доказательства с места вероятного отравления Скрипалей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Кроме того, в телефонном разговоре с госсекретарем США он выразил «категорическое неприятие» новых санкций. В частности, он заявил, что ни Великобритания, ни США, ни какая-либо из других стран не предоставили доказательств причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Вероятно, новые ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней. Он предполагает наложение запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет может вступить в силу через 90 дней. Он предполагает возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

В ответ на это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее усиление антироссийских санкций со стороны США можно расценивать как объявление экономической войны. «Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», – заявил глава правительства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.08.18

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