США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о Путине

Опубликованы расшифровки телефонных переговоров 1999 года между президентом России Борисом Ельциным и лидером США Биллом Клинтоном, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемником Владимира Путина. Материалы появились на сайте библиотеки Билла Клинтона.

Беседа состоялась 8 сентября. Борис Ельцин, обращаясь к своему американскому коллеге, выразил уверенность, что новый глава России получит поддержку граждан. Он также признался, что ему потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто сможет в 2000 году возглавить страну. «В конце концов я наткнулся на него, это Путин», – сообщил Клинтону Ельцин.

По его словам, он подробно изучил биографию Путина, его связи и интересы, после чего сделал вывод, что Путин – надежный человек, хорошо разбирающийся в своей сфере ответственности. Положительными качествами Путина Ельцин назвал то, что он «обстоятельный и сильный», а также «очень общительный».

Спустя два месяца, 19 ноября, Ельцин высказал уверенность, что именно Путин займет пост президента России. «Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад», – ответил он на вопрос Клинтона насчет того, кто одержит победу на президентских выборах.

К тому моменту Клинтон уже успел пообщаться с Путиным. Это случилось на саммите АТЭС в Окленде. Клинтон признался, что Путин произвел на него впечатление очень умного человека. Ельцин в ответ отметил, что Путин обладает «внутренним стержнем» и сделает все возможное в рамках закона, чтобы победить на президентских выборах. «И он победит. Вы будете вместе работать», – подчеркнул Ельцин, пообещав, что он продолжит линию предшественника на развитие демократии и экономики, а также расширит контакты России.

«У него есть энергия и ум, чтобы преуспеть», – отметил первый президент России.

Как напоминает РИА «Новости», Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра 9 августа 1999 года. 16 августа Госдума утвердила Путина в должности главы правительства. 31 декабря Ельцин объявил об уходе в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. 26 марта он победил на выборах в первом туре.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.18

Российская туристка скончалась после купания в Турции. / В Кремле объяснили крупнейшие учения вблизи Сирии и предостерегли от провокаций. / Астронавты встревожены утечкой воздуха на МКС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»